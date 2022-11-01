Психолог Бояринова дала советы о том, как быть счастливым даже в негативной обстановке | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 01:06 Психолог Бояринова дала советы о том, как быть счастливым даже в негативной обстановке Психолог Бояринова посоветовала радоваться мелочам, чтобы быть счастливым каждый день

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Внешние обстоятельства могут крайне негативно влиять на настроение. Однако ощущать себя счастливым можно даже в напряженное время. Семейный психолог Светлана Бояринова дала советы о том, как поддержать хорошее настроение. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, важно обращать внимание на небольшие положительные вещи. Кроме того, хорошее настроение является личным выбором каждого человека. Оно не должно зависеть от ситуаций, которые происходят в мире.

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«В любой ситуации люди имеют право на радость, счастье и позитив», — пояснила специалист.

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