Здоровье 05 сентября 2022, 17:06 (обновлено: 05 сентября 2022, 18:11) Поделиться Telegram

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Viber Психолог Богачева рассказала, что такое ментальная гигиена Психолог Богачева рассказала о профилактике депрессии

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Психолог Раиса Богачева рассказала, что ментальная гигиена подразумевает контроль над потоком получаемой информации. Без этого можно впасть в депрессию, сообщил RT.

По данным сайта utro.ru, избыток информации ведет к повышенной тревожности, раздражительности и нарушениям сна.

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«Каждый заинтересованный волевым усилием должен начать ограничивать время нахождения в сети и тщательно контролировать содержание потребляемого контента», — уточнила Богачева.

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Кроме того, следует перепроверять достоверность информации, а чтобы улучшить сон, нужно позволять мозгу расслабиться, рассказала психолог.

Для этого необходимо отказаться от использования гаджетов за два часа до сна. Если сделать это не получается, то стоит послушать расслабляющую музыку или аудиокнигу, уточнила Богачева.

Ранее сомнолог Грег Поттер перечислил привычки, которые сбивают биоритм. В первую очередь это недостаток свежего отдыха. Чтобы лучше спать, следует регулярно гулять перед сном. Также необходимо заниматься спортом, добавил врач.

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