Здоровье 25 июля 2023, 20:42 Психолог Бергерсен рассказала, как пережить стресс Психолог Бергерсен посоветовала не бежать от стресса

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Чтобы справиться со стрессом, не стоит пытаться спрятаться от него в алкоголе. Такой информацией поделилась психолог, руководитель кризисного центра «Без паники», медиатор конфликтов Диана Бергерсен. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист посоветовала в первую очередь осознать тот факт, что вы находитесь в тяжелых для себя обстоятельствах. Не стоит бежать от стресса. Его нужно постараться именно прожить.

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Кроме того, можно завести дневник эмоций и анализировать с помощью него свое состояние.