Психолог Батуева дала советы, как побороть страх перед будущим

Из-за ситуации в мире многие люди начали испытывать страх за свое будущее. Психолог Ольга Батуева рассказала, как побороть стресс, не навредив своему псиическому и физическому здоровью, и понять, что страх является нормальной реакцией организма. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Психолог пояснила, что на стресс человек реагирует тремя способами: бей, беги или замри. При этом реакции подразделяются на адреналиновую и кортизоловую. Первая отличается наличием активных действий — криком, попытками найти виноватых и что-то изменить. Вторая же выражается в «замирании». Такое состояние провоцирует психосоматические проблемы.

«Чтобы справиться со стрессом, адреналинщику нужно действие, спорт, ходьба. Кортизольщику нужно переживать, давать возможность психике адаптироваться и при этом не замереть. То есть делать простые действия, не нарушая ритм жизни, чтобы не застывать в этом состоянии», — пояснила специалист.

Батуева пояснила, что побороть страх совсем невозможно, так как он необходим человеку для выживания. Необходимо обратиться за помощью к специалисту в том случае, если страх провоцирует высокую тревожность или бессонницу.