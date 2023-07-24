Здоровье 24 июля 2023, 18:25 Психолог Баринова рассказала, как отучить ребенка от постоянного использования гаджетов Психолог Баринова: составьте график использования гаджетов, чтобы дети не сажали зрение

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Многие дети в современном мире страдают от близорукости. Причина этого заключается в частом использовании гаджетов. Детский психолог Сусанна Баринова. Об этом сообщил «Абзац».

По словам специалиста, важно составить график использования гаджетов (за исключением звонков). Кроме того, важно прививать детям альтернативные способы отдыха. Однако данным правилам должны подчиняться все члены семьи.

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«Будьте интересны своим детям — придумайте семейные традиции. Например, просмотр фильмов с пиццей, настольные игры, спорт», — заявила Баринова.