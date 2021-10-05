Психолог Баранова объяснила, как правильно относиться к интернет-сбоям

Время, освободившееся из-за сбоев в работе соцсетей, надо потратить на что-то полезное. Пользователям не стоит волноваться из-за ограничений в работе платформ и относиться к ним спокойно.

Об этом РИА ФАН сообщила психолог Татьяна Баранова. Она отметила, что некоторые пользователи разволновались из-за невозможности связаться с родными и близкими. Однако их переживания беспочвенны, так как специалисты уже восстанавливают функции сервисов. Кроме того, работает сотовая связь, Telegram и «ВКонтакте».

«Ни с кем не встретилась, кто бы сильно переживал по этому поводу. Проблемы могут возникнуть только у тех, у кого от соцсетей зависит работа, или при возможной потере информации. Однако сейчас об этом ничего не говорят, так что волнение точно стоит отложить», — отметила Баранова.

По ее мнению, в сложившейся ситуации совершенно точно не стоит паниковать. Нужно отдохнуть, поддерживать связь с помощью других источников и использовать высвободившееся время для информационного детокса.

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за неполадки в работе соцсетей в течение семи часов. С жалобами на сбои в их работе обратились на портал Downdetector более 10 миллионов человек