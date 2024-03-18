Здоровье 18 марта 2024, 17:22 Психолог Балашова рассказал, что выгорание происходит из-за недостойной оплаты и большой нагрузки

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Проблема выгорания на работе стала настоящим бичом современного общества, она возникает по целому ряду причин. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук, руководитель Реабилитационного центра развития речи Валерия Балашова, передала «Вечерняя Москва».

Она рассказала, что выгорание наступает чаще всего из-за слишком большой нагрузки и чрезмерно жестких временных рамок. Кроме того, негативно действуют на психологическое состояние сотрудника постоянные конфликтные ситуации и невысокая зарплата. Кроме того, часто выгорают гиперответственные люди и перфекционисты.

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«Справиться с выгоранием на работе возможно, если применять осознанные стратегии самозащиты и самовосстановления. Важно находить баланс между работой и личной жизнью, уделять внимание себе и своему здоровью, чтобы сохранить энергию и энтузиазм для достижения своих целей, — заключила Балашова», — подытожила психолог.

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