02 февраля 2023, 14:35
Психолог Артем Толоконин рассказал, в каких болезнях проявляется психосоматика
Люди нередко жалуются на проблемы со здоровьем, которые на самом деле вызваны излишней тревогой или другими неприятными переживаниями. Об этом «Дни.ру» рассказал автор уникальной методики психосоматической реабилитации, книг-бестселлеров «Практическая психосоматика» и «Секреты успешных семей» Артем Толоконин.
По его словам, бородавки или другие кожные заболевания могут быть проявлением того, что человек часто контактирует с чем-то неприятным. Это может быть обстановка, ситуация или регулярное общение с отталкивающим человеком. Чтобы оградить человека от этого, кожа грубеет.
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Также страдает и опорно-двигательный аппарат. Например, если человек взвалил слишком тяжелую ношу каких-либо обязательств, он нередко испытывает боли в области поясницы.
Если человеку неприятно то, что он видит или слышит, то может начать снижаться зрение или слух. Проблемы с желудком часто бывают результатом самоедства, также их провоцирует общение с кем-то, кого пациент не перверавает.
Также и высокое давление — следствие тревожности и сильных переживаний.
Болезни
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