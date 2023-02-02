Здоровье 02 февраля 2023, 14:35 Психолог Артем Толоконин рассказал, в каких болезнях проявляется психосоматика Unsplash

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Люди нередко жалуются на проблемы со здоровьем, которые на самом деле вызваны излишней тревогой или другими неприятными переживаниями. Об этом «Дни.ру» рассказал автор уникальной методики психосоматической реабилитации, книг-бестселлеров «Практическая психосоматика» и «Секреты успешных семей» Артем Толоконин.

По его словам, бородавки или другие кожные заболевания могут быть проявлением того, что человек часто контактирует с чем-то неприятным. Это может быть обстановка, ситуация или регулярное общение с отталкивающим человеком. Чтобы оградить человека от этого, кожа грубеет.

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Также страдает и опорно-двигательный аппарат. Например, если человек взвалил слишком тяжелую ношу каких-либо обязательств, он нередко испытывает боли в области поясницы.

Если человеку неприятно то, что он видит или слышит, то может начать снижаться зрение или слух. Проблемы с желудком часто бывают результатом самоедства, также их провоцирует общение с кем-то, кого пациент не перверавает.

Также и высокое давление — следствие тревожности и сильных переживаний.