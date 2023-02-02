Здоровье 02 февраля 2023, 14:41 Психолог Антон Поляков предупредил об опасных заболеваниях, которые вызывает одиночество

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Одинокие люди чаще страдают расстройством пищевого поведения, которое приводит к ожирению. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков.

По его словам, одиночество часто сопровождается хронической усталостью, снижением памяти и концентрации внимания. Все это вызывает стресс, при котором растет гормон кортизол. На этом фоне люди начинают переедать.

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«Поэтому в состоянии одиночества у человека может увеличиться вес и появиться ожирение. Людям свойственно заедать одиночество, поэтому оно может стать причиной РПП, которое провоцирует избыточный вес», — рассказал Антон Поляков.

Он также добавил, что у одиноких людей бывает плохое настроение из-за замедленной выработки серотонина. Что, в свою очередь, повышает тревожность и склонность к паническим атакам.