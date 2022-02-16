Психолог Андрияничева рассказала о различиях послеродовой депрессии и беби-блюза

Психолог Майя Андрияничева рассказала, чем отличается послеродовая депрессия от беби-блюза. Об этом сообщила ТСН 24.

Она уточнила, что беби-блюз не является патологическим состоянием и встречается у большинства женщин. Это временный эмоциональный спад, который длится около месяца после родов.

Настоящая послеродовая депрессия может длиться не один год, и поэтому она гораздо опаснее. В этом случае необходима помощь врача.

«Нельзя говорить женщинам в таком состоянии следующие фразы: „Лучше бы ребенком занялась“, „Это все от безделья“, „Не придумывай, все у тебя хорошо“», — заключила Андрияничева.