Здоровье 20 июля 2023, 15:52 Психолог Ахмедов рассказал, что проблемы со сном могут сигнализировать о нервном истощении

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Признаками нервного истощения могут быть не только усталость и тревожность, но и проблемы со сном. Об этом изданию Lenta.ru рассказал психолог Илья Ахмедов.

Для того, чтобы сохранить эмоциональное здоровье, врач рекомендует разумно распределять время между отдыхом и работой. Не стоит задерживаться допоздна в офисе и пренебрегать сном, написал «Царьград».

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Ахмедов порекомендовал составить план действий и прописать задачи на ближайшее время. Таким образом, можно будет легко ориентироваться в делах.