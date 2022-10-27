Психоаналитик Выжва рассказала, как быстро улучшить настроение | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 03:51 Психоаналитик Выжва рассказала, как быстро улучшить настроение Психоаналитик Выжва посоветовала улыбаться, чтобы поднять себе настроение Freepik

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Существует методика, которая способна быстро улучшить настроение. Такой информацией поделилась психоаналитик Лариса Выжва. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, методику разработал американский психолог Уильям Джеймс. Он предложил улыбаться. Таким образом получится поднять себе настроение.

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«Если вы начинаете улыбаться, то у вас в конце концов поднимается настроение. Насколько долго оно будет держаться и получится ли добиться мощного позитивного настроя — вопрос открытый», — рассказала Лариса Выжва.

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Эксперт пояснила, что необходимо максимально задействовать свою мимику. Даже если очень плохо, выражать положительные эмоции стоит через силу.

Однако данный способ не сработает в том случае, если в жизни произошло действительно травмирующее событие. Методика помогает в случае, если вы столкнулись с обычным плохим настроением.