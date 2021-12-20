Психические расстройства отказались считать противопоказанием к вакцинации

Психические расстройства не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Об этомРИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

«Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции», — рассказал Костюк.

Почти все пациенты, которые находятся на стационарном лечении, проходят вакцинацию добровольно, добавил эксперт.

Перед вакцинацией руководство департамента проводит разъяснительную работу, объясняя принцип работы вакцины и важность вакцинации в целом, заключил Костюк.

На 20 декабря 2021 в России зафиксировано более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей составляет около 297 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России.