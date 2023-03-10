Здоровье 10 марта 2023, 12:51 Психиатр Владимир Файнзильберг рассказал, как добиться гармонии в душе

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Современный мир полон стрессов и тревог, поэтому очень сложно сохранять внутреннее умиротворение, но есть несколько приемов, чтобы достичь гармонии. Об этом «Радио 1» рассказал врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

По его словам, нужно минимизировать количество потребляемой информации. В частности, реже читать и смотреть новости. Потому что на переживания о них тратится слишком много энергии, которую можно было бы направить в мирное русло.

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Как добавило ИА Nation News, обязательно нужно чередовать работу и отдых. Причем последний должен быть в меру активным и, желательно, проходить на свежем воздухе. Еще один важный момент — проводить больше времени с родными и близкими.

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