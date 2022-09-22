Психиатр Валуйский рассказал о разнице между хандрой и психическим расстройством | 360°

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Психиатр Валуйский рассказал о разнице между хандрой и психическим расстройством

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Порой бывает довольно трудно отличить обычную хандру от психического расстройства. Вчрач-психиатр и психотерапевт Михаил Валуйский рассказал, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Все люди грустят и печалятся. Но если человек испытывает интеллектуальный, физический и эмоциональный упадок в течение половины дня и больше, а длится такое состояние более двух недель, то это повод обратиться к специалисту за точной диагностикой», — пояснил эксперт.

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Валуйский отметил, что сперва необходимо обратиться к специалисту. Врач сможет определить, связано ли состояние с депрессией или каким-либо другим психологическим заболеванием.

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Кроме того, стоит попытаться выявить причины грусти. Она вполне может возникать из-за стереотипов об осени, передали «Известия».

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