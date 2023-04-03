Здоровье 03 апреля 2023, 15:33 Психиатр Вадим Гагин перечислил самые частые проблемы с психикой у современных людей

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Многие современные люди сталкиваются с рядом проблем с психикой, среди которых можно выделить несколько основных. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-психиатр Вадим Гагин.

Он отметил, что люди в больших городах стали чаще страдать от депрессии. Кроме того, молодые девушки часто подвержены анорексии. Как подчеркнула «Политика сегодня», еще один бич современности — повышенная тревожность и стрессовое расстройство.

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«Интернетом пользуются и подростки, и дети. И, конечно, то, что они видят, и то, о чем читают, влияют на их состояние и поведение. В частности, та же анорексия романтизирована и популяризирована рядом сообществ», — рассказал Вадим Гагин.

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