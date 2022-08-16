Психиатр Толоконин рассказал о неочевидных причинах ожирения

Существует ряд неочевидных причин обжорства и ожирения. Такой информацией поделился врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, основатель клиники психосоматической медицины NeoVita Артем Толоконин. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Одной из причин проблем с лишним весом являются серьезные психологические травмы, полученные в детстве. Например, многие люди заглушают потерю близкого человека едой.

Кроме того, вес может прибавляться из-за недовольства внешним видом, передало РИА ФАН.

«Когда человек пережевывает пищу, он немного успокаивается за счет стимуляции парасимпатической системы. Но успокоение и состояние покоя держится непродолжительное время», — пояснил эксперт.