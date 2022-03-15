Психиатр Тетюшкин заявил, что количество пациентов вырастет с приходом весны

Из-за напряженной ситуации в мире многие люди начинают обращаться за помощью к психотерапевтам. Врач Михаил Тетюшкин заявил, что стресс провоцирует проблемы с эмоциональным здоровьем. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, в последнее время случаев так называемого «весеннего обострения» стало в разы больше. При чем состояние пациентов становится хуже из-за ситуации на Украине.

«Уже сейчас есть увеличение количества пациентов, и, к сожалению, это, скорее всего, будет только расти. Отсроченные последствия всех этих экономических санкций, закрытия предприятий, сокращения достатка, повышения курса евро и доллара, снижения себестоимости рубля — это все тоже не добавит психоэмоционального здоровья и душевного равновесия», — заметил врач.