Здоровье 24 марта 2023, 17:39 Психиатр Сысоева рассказала, как выявить у себя депрессию Психиатр Сысоева подчеркнула, что выявить депрессию можно по нежеланию что-то делать

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Не всегда у человека присутствует возможность посетить психотерапевта при плохом эмоциональном самочувствии. Психиатр кандидат медицинских наук Вероника Сысоева рассказала, как самостоятельно понять, присутствует ли у вас депрессия. Об этом сообщил «Ридус».

Медик рассказала, что одним из главных признаков депрессии является нежелание выполнять обычные обязанности, например, поход на работу, учебу, готовка еды. Кроме того, люди в депрессии начинают избегать социальных контактов и стремятся остаться в одиночестве.

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«Если начинается такая ситуация, то нужно идти на консультацию к психиатру, который подберет план лечения. Если мы чувствуем эмоциональный дискомфорт, но при этом не страдают никакие сферы жизни, то здесь, вероятнее всего, можно обратиться к психологу и поправить свое состояние с помощью нелекарственных методов», — пояснила Сысоева.

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