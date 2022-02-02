Психиатр Соловьева рассказала о последствиях стресса

Психиатр Надежда Соловьева рассказала, с каким проблемами можно столкнуться в результате стресса. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Она отметила, что многие жалуются на чесотку, которая возникает на фоне нервов. Это вполне распространенное психосоматическое заболевание, объяснила Соловьева.

«От банального стресса можно заболеть чем угодно. Где слабое звено, там и порвется», — рассказала психиатр.

Она пояснила, что может снизиться иммунитет, что приводит к ОРВИ. Также усугубляются хронические заболевания. Например, может обостриться гастрит.

Ранее психиатр Татьяна Зеленкова назвала пять правил, которые стоит соблюдать, чтобы сохранить здоровую психику. Быстрое распространение «омикрон»-штамма коронавируса может вызывать у многих стресс и тревогу, которые ослабляют общее здоровье и иммунитет человека, уточнила она.

В первую очередь не стоит слишком много работать и трудиться без выходных. Нужно давать себе время отдохнуть и восстановиться. Кроме того, очень важно соблюдать здоровый режим сна и следить за питанием.