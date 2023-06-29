Здоровье 29 июня 2023, 19:28 Психиатр Скавыш рассказал, можно ли детям начинать работу в 14 лет Психиатр Скавыш заявил, что работа с 14 лет не навредит детям

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Дети могут начинать работать уже с 14 лет. Таким образом они научатся понимать систему денежного поощрения. Таким мнением поделился детский психиатр Владимир Скавыш, сообщило РИАМО.

Специалист пояснил — если давать детям деньги просто так, они могут стать разбалованными. Они должны понимать, что деньги даются за труд. При этом средства, которые достались им просто так, могут с большей вероятностью пойти на покупку алкоголя и наркотиков, написал Infox.ru.