Здоровье 22 февраля 2024, 18:48 Психиатр Шуров рассказал, что депрессию отличают от плохого настроения навязчивые негативные мысли

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Депрессия отличается от обычной апатии целым рядом возможных симптомов. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров.

Он объяснил, что обращаться к специалисту стоит, если человек концентрируется на навязчивых негативных мыслях, чувствует, что у него снизилась психическая и физическая активность. Причем этим симптомы сохраняются больше двух недель.

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«Я бы еще от себя добавил очень тяжелые мысли — так называемое негативное обобщение: „Я ничтожество, ничего хорошего в жизни нет и не будет, меня никто не любит и не полюбит“. Человек себя „докручивает“ в этом состоянии», — отметил врач.

Он посоветовал не запускать свое состояние и сразу обратиться к врачу, который поможет справиться с заболеванием.

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