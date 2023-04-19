Здоровье 19 апреля 2023, 23:08 Психиатр Шуров рассказал, чем опасно посттравматическое расстройство Психиатр Шуров: посттравматическое расстройство может вызвать неадекватное поведение

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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является очень опасной проблемой, которая способна вызвать состояние аффекта, рассказал психиатр Василий Шуров. Об этом сообщило издание News.ru.

По словам специалиста, столкнуться с такой проблемой могут люди, которые пережили серьезный стресс — побывали в плену, пережили насилие, прошли боевые действия или получили травмы в аварии. При состоянии аффекта человек может начать вести себя неадекватно.

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«Человек полностью десоциализирован. Есть вероятность, что перемкнет, и человек решит, что ситуация очень опасная, впадет в состояние аффекта и сделает такие вещи, которые в адекватном состоянии бы не сделал», — пояснил медик.