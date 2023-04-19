19 апреля 2023, 23:08
Психиатр Шуров рассказал, чем опасно посттравматическое расстройство
Психиатр Шуров: посттравматическое расстройство может вызвать неадекватное поведение
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является очень опасной проблемой, которая способна вызвать состояние аффекта, рассказал психиатр Василий Шуров. Об этом сообщило издание News.ru.
По словам специалиста, столкнуться с такой проблемой могут люди, которые пережили серьезный стресс — побывали в плену, пережили насилие, прошли боевые действия или получили травмы в аварии. При состоянии аффекта человек может начать вести себя неадекватно.
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«Человек полностью десоциализирован. Есть вероятность, что перемкнет, и человек решит, что ситуация очень опасная, впадет в состояние аффекта и сделает такие вещи, которые в адекватном состоянии бы не сделал», — пояснил медик.
Врачи
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