Психиатр Шуров посоветовал не принимать антидепрессанты без назначения врача

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что принимать антидепрессанты, снотворное, нейролептики по рекомендации людей с форумов может быть крайне опасно. Такие лекарства должен назначать исключительно специалист, сообщила радиостанция Sputnik.

Шуров предупредил, что неправильный прием лекарств развивает зависимость и может привести к побочным действиям. У человека могут возникнуть проблемы с почками и печенью, а также сбой в нервной системе, написал сайт «Русская планета».

Чтобы разрешить свои проблемы или сложности в жизни, не всегда нужна помощь препаратов. Зачастую человек может решить какие-то вопросы благодаря консультации психотерапевта, резюмировал специалист.