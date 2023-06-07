Здоровье 07 июня 2023, 19:51 Психиатр Саидов посоветовал петербуржцам использовать маски для сна во время белых ночей

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Белые ночи нарушают сон многих петербуржцев, но допускать этого нельзя. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал врач-психиатр клинической больницы Святителя Луки Расул Саидов.

Он отметил, что что при недосыпе или некачественном сне снижается концентрация внимания, а также обостряются неврозы и психозы.

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Поэтому врач рекомендовал использовать маски для сна или купить плотные шторы. Это поможет создать полумрак и улучшить качество ночного отдыха.

«Хронический недосып несет в себе массу опасностей. В первую очередь, человек за рулем теряет концентрацию внимания», — подчеркнул Расул Саидов.

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