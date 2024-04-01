Здоровье 01 апреля 2024, 17:32 Психиатр Рудов: сверхурочная работа может вызвать тревожность

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Переработки нередко становятся причиной появления тревожности и негативно влияют на семейные, любовные и дружеские отношения. Об этом рассказал психиатр Виктор Рудов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, при сверхурочной работе организм не успевает восстановиться, нервная система становится более «оголенной». Такие сотрудники испытывают проблемы со сном и забывают следить за здоровьем.

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«Это нарушает нормальный ритм сна, поймите, всех денег не заработаешь и на них не купишь психическое здоровье, которое иссякнет», — отметил Рудов.