Здоровье 11 декабря 2023, 18:59 Психиатр Рудов призвал обращаться к специалистам при проблемах с памятью

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При проблемах с памятью необходимо сразу же записываться на прием к неврологу или другому специалисту. Таким мнением с Общественной Службой Новостей поделился психиатр Виктор Рудов.

Он рассказал, что изредка у человека могут случаться небольшие провалы в памяти. Но если он постоянно что-то забывает, то это уже тревожный симптом, который может свидетельствовать о серьезных нарушениях. Поэтому нужно сразу обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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«Это могут быть и патологии, хронические заболевания, механические повреждения мозга и даже других внутренних органов», — подчеркнул психиатр.

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