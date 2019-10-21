Психиатр рассказал, почему россияне стали чаще употреблять антидепрессанты

Последние исследования показали, что за первые восемь месяцев 2019 года российские аптеки продали 5,5 миллиона упаковок антидепрессантов на три миллиарда рублей. Таким образом, продажи препаратов выросли на 12-15% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович объяснил, что сейчас диагностируют депрессию, не выяснив, есть она или нет.

«Психические расстройства диагностируют все кому не лень. Независимо от психиатров эти диагнозы начали ставить кардиологи, гастроэнтерологи — все подряд. И, естественно, назначают психотропные препараты, в частности, антидепрессанты, даже не заморачиваясь о том, есть там депрессия или нет. За последние сто лет гипердиагностика по классификации симптомов, указывающих на депрессию, увеличилась в десять раз. То есть, если у человека XX века их было три, то сейчас их более тридцати», — объяснил доктор.

Врач-психотерапевт Андрей Бабин в разговоре с сайтом «Царьград» объяснил, что россияне занимаются самолечением, поскольку к специалистам ходить более накладно. По его словам, люди стали более подвержены стрессу, поскольку в социуме выросла психологическая напряженность.

«В микросоциуме — в семьях и в макросоциуме — в больших коллективах, выросло напряжение, выше конфликтность, больше стрессов, естественно, и психопатологическая симптоматика становится более выраженной и более частой. Поэтому люди принимают лекарства», — сказал Бабин.

Он отметил, что россиянам легче принять лекарства, чем заниматься психотерапией. Поэтому наблюдается рост продаж антидепрессантов.