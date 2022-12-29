Здоровье 29 декабря 2022, 16:45 Психиатр рассказал об опасности новогодних праздников для трудоголиков

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Если одни люди с нетерпением ждут длинных каникул, то для других они могут обернуться депрессией и хандрой. Об этом «Известиям» рассказала психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Виктория Четлова.

По словам врача, для трудоголиков новогодние выходные — это тяжелое время. Потому что они привыкли все время находится в состоянии напряжения и большого количества задач.

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Виктория Четлова подчеркнула, что трудоголизм — это форма невроза. Она означает, что человек не умеет переключаться и расслабляться. Поэтому десять дней безделья у таких людей вызывают хандру.

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Также нередко страдают во время предновогодних приготовлений одинокие люди. На фоне всеобщей радости они ощущают себя потерянными.