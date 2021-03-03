Психиатр рассказал о влиянии климата на «весеннее обострение»

Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Москве Андрей Шмилович заявил, что смена времени года может сказываться на состоянии ментального здоровья. По его словам, «весеннее обострение» не выдумка, сообщил «Ридус».

«У определенной части психических расстройств действительно существует сезонная зависимость. В этом есть биологический смысл, этот феномен называется „циркадианные ритмы“», — рассказал врач.

Больше всего влиянию весны подвержены люди, страдающие биполярным расстройством личности, депрессией, а также шизофренией. По словам специалиста, сезонным обострениям подвержены примерно 30-40% всех больных.

«Думаю, что примерно у 30-40% больных с расстройствами, о которых я упоминал, присутствует свойство сезонности», — заявил Шмилович.

Тем не менее, глобальные изменения климата не способны влиять на протекание болезни.

«С моей точки зрения, это никак не отражается на динамике заболеваний. Они возникают и разрастаются примерно в тех же ритмах, что и раньше», — добавил специалист.

По словам Шмиловича, у психических заболеваний есть свои преимущества. Например, больные психозом легче других перенесли режим самоизоляции.