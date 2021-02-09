Психиатр рассказал о расстройствах у перенесших коронавирус

Главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Анна Васильева рассказала, что у тех, кто перенес коронавирус, иногда встречаются психологические расстройства. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она уточнила, что такие пациенты часто раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью, забывчивостью. У некоторых даже бывают панические атаки. Васильева уточнила, что это симптомы поствирусной астении.

Также врач рассказала, что в начале пандемии чаще обращались с тревожными расстройствами, теперь же больше людей в депрессивном состоянии. Особенно сильно это распространено в регионах, добавила врач.

Ранее вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, почему необходимо быть особо осторожным и внимательным к своему самочувствию после прививки от коронавируса. По его словам, вакцинация не дает абсолютной гарантии, что человек не заразится сам и не передаст инфекцию другим.