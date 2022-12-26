Здоровье 26 декабря 2022, 16:06 Психиатр рассказал, какие болезни могут привести к психическим расстройствам Сахарный диабет является причиной возникновения психических расстройств

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В современном мире многие люди отмечают проявление признаков тревоги и различных страхов. О том, какие болезни могут привести к психическим расстройствам, рассказал психиатр, кандидат медицинских наук Андрей Брюхин в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, проблемы с печенью и сахарный диабет могут поспособствовать появлению различных психических заболеваний.

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Брюхин также подчеркнул взаимосвязь между соматическими, физическими заболеваниями и психическими нарушениями.

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