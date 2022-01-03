Психиатр предположил, что зависимость от соцсетей в будущем могут официально признать болезнью

Зависимость от социальных сетей в будущем может быть включена в Международную классификацию болезней (МКБ). Таким мнением поделился врач-психиатр Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин.

Он отметил в беседе с ТАСС, что «демонизировать» пристрастие людей к соцсетям не хотелось бы, но с тем, что может возникнуть настоящая зависимость, спорить сложно. В некоторых случаях люди теряют над этим контроль, и это может негативно воздействовать на их жизнь.

«Оно может соответствовать всем тем диагностическим критериям, как у игровой зависимости — нарушение контроля, пренебрежение любой другой формы активности и злоупотребление до наступления негативных последствий», — сказал медик.

Беседа состоялась на фоне того, что с начала текущего года действует 11 версия Международной классификации болезней, которую ранее одобрили специалисты ВОЗ. В документе появились некоторые новые главы, в том числе о том, что видео- и цифровая игромания стала считаться расстройством, которое связано с зависимостью.

Однако врач подчеркнул, что всех, кто любит проводить время в соцсетях, нельзя назвать зависимыми. Речь скорее идет о том, чтобы выделить тех людей, у которых действительно возникают проблемы, требующее квалифицированной помощи.