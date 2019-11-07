Психиатр помог понять разницу между клинической и сезонной депрессиями

Главные симптомы клинической депрессии следующие: постоянный упадок настроения в течение более чем двух недель, потеря привычных интересов и отсутствие удовольствия от любимых занятий, регулярная астения, усталость, трудности сосредоточения, замедление мышления и движений, нарушения сна и аппетита, чувство вины за свое состояние, осознание собственной никчемности.

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Если такие настроения овладевают человеком каждую осень и зиму, с ними нельзя справиться самостоятельно, предупредил психиатр.

А когда человек сталкивается с незначительными колебаниями, помогут прийти в чувства отдых на солнце, хорошее отношение к себе и своей эмоциональной жизни. Однако о возвращении в хорошее состояние можно говорить только при условии, что нет настоящей болезни.