Психиатр поддержал предложение выдавать больничный при депрессии

Он считает, что это изменит отношение в России к ментальным болезням. Сейчас депрессию многие недооценивают.

«У человека в депрессии порой не бывает сил, чтобы встать с кровати и пойти почистить зубы, и просто начать существовать», — рассказал Крупин.

Он добавил, что сотрудники с депрессией могут приносить компании убытки из-за своей низкой производительности, а также злоупотребления алкоголем и возможными прогулами. По данным ВОЗ, подобные финансовые потери оцениваются в триллион долларов ежегодно.

По словам психиатра, многие люди боятся обращаться к специалистам.

«Многие люди, когда слышат о психиатре, сразу же говорят: „я не псих, я не больной“. Но у человека может быть такой период в жизни, когда нужна помощь. Если человек ломает ногу или руку — он же не говорит „ну само срастется“, а идет к врачу», — пояснил Крупин.