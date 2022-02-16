Психиатр перечислил симптомы постковидного синдрома

Перенесенная коронавирусная инфекция приводит к тревожности и рассеянности у пациентов. При возникновении таких симптомов лучше всего обратиться к психиатру или неврологу. Особенно, если такое состояние сказывается на работе или мешает нормальной жизни. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал врач-психиатр Владимир Каторгин.

Специалист отметил, что коронавирус при проникновении в организм поражает нервные ткани — это привело к значительному росту случае тревожных и депрессивных расстройств с начала пандемии. После перенесенной инфекции проявляются симптомы по разному, но доходит и до серьезных случаев.

«Во-первых, это когнитивные снижения: память, концентрация внимания, у кого-то это выражено в легкой степени, у кого-то в умеренной, у кого-то в тяжелой. Кто-то получил острую деменцию, то есть слабоумие, слава богу, таких мало», — отметил Каторгин.

Врач подчеркнул, что в таком состоянии важно вовремя обратиться к специалисту, который может оказать всю необходимую помощь.

«У нас боятся до сих пор психиатров, хотя в последние годы ситуация стала получше. И это хорошо, потому что люди затягивают свои тревоги и депрессии до тяжелых форм, иногда и это приводит к госпитализациям, больничным листам. Все это лечится», — отметил специалист.

Каторгин добавил, что после перенесенной коронавирусной инфекции на всякий случай лучше показаться психиатру, чтобы не доводить состояние до критического.