Психиатр оценил влияние антистресс-игрушек на детей

Детский психиатр Лев Пережогин рассказал, как разные антистрессовые игрушки, вроде поп-ит, симпл-димпл и спиннеров, влияют на детей. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По его словам, расхожее мнение о том, что они развивают мелкую моторику рук, — на самом деле миф. Он пояснил, что «моторика развивается, когда есть какие-то сложности и нужно стремиться к совершенству, их преодолевая». Для этих целей отлично подойдет такая игрушка, как мини-бильярд.

Также Перегожин считает, что однообразные действия не помогают успокоится, поэтому антистрессовый эффект ни поп-ит, ни симпл-димпл, ни спиннеры не оказывают.

«Если хочется развить моторику или отвлечь ребенка, нужна выбирать другие игрушки. Это могут быть конструкторы и раскраски − они не требуют особых навыков, но прекрасно развивают», — добавил специалист.

Ранее психолог Алиса Метелина рассказала, что симпл-димпл и поп-ит помогают снять психологическое напряжение, связанное со многими факторами. Они несколько напоминают четки. Механические действия повторения чего-то помогают тревожным людям, отметила психолог.