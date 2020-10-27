Психиатр объяснил, симптомом какой болезни являются приливы радости

Психиатр Инна Зражевская объяснила, симптомом какой распространенной в наше время болезни являются резкие приливы радости, сменяющиеся чувством беспомощности и одиночества. Вероятнее всего человек с такими эмоциональными колебаниями страдает от биполярного расстройства.

Помимо прочего, у людей с таким недугом нередко наблюдаются такие заболевания, как диабет, ожирение, булимия и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Еще пациенты с «биполяркой» часто имеют химические, игровые и сексуальные зависимости, информирует портал «Ридус».

«Установлено, что период здоровой полноценной жизни у лиц, страдающих БАР, короче на 12 лет, работоспособности — на 14 лет, продолжительность жизни меньше на девять лет, безработица в два раза выше», — уточнила специалист.

По словам Зражевской, возможность самостоятельно диагностировать у себя биполярное расстройство крайне мала. Она пояснила, что вряд ли человек без профильного образования сможет отличить это состояние от обычной депрессии. Психиатр настоятельно рекомендовала при обнаружении у себя перечисленных симптомов обращаться за помощью к профессионалам.