Психиатр объяснил, почему не стоит проводить досуг за онлайн-играми

Многие современные пользователи любят проводить свой отдых за онлайн-играми. Однако такой подход может негативно сказаться на состоянии психического здоровья из-за того, что мозг во время игры занят активной работой. Таким мнением поделился врач-психиатр высшей категории Александр Федорович в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это не отдых — онлайн-игры после работы. Это истощение нервной системы, которое может повлечь за собой весь набор, характерный для мегаполиса: астения, нарушение сна, функций ЦНС, расшатывание вегетативной нервной системы», — пояснил врач.

Он отметил, что неоднократно возникали случаи смерти из-за бесконтрольной многочасовой игры. Организм пострадавших в этот период доходил до истощения. Врач посоветовал почаще прибегать к Digital detox — отдыху от гаджетов.

«Настолько истощать и истязать свой мозг, насколько мы делаем, уходя в подобные пространства, тут трудно говорить о каком-то здоровье и развитии. Это истощение и трата энергии. Нервная система продолжает работать», — пояснил Федорович.