Психиатр объяснил, можно ли делать прививку от COVID-19 при депрессии

Отмечается, что в период пандемии COVID-19 число страдающих от расстройств психики и неврозов увеличилось в России. Некоторые граждане вынуждены пить антидепрессанты. Костюк заявил, что вакцина от коронавируса не навредит людям, проходящим специальное лечение.

«Антидепрессанты воздействуют на определенные медиаторные системы головного мозга — серотониновую или норадреналиновую зоны. Они никак не связаны с процессом вакцинации: ни вакцинация не влияет на действие антидепрессантов, ни антидепрессанты не влияют на процесс выработки иммунитета у организма», — уточнил специалист.

По словам врача, можно без опаски продолжать терапию и проходить процедуру вакцинации. Кроме этого, наличие психических заболеваний тоже не является противопоказанием для прививки. Препарат от коронавируса не должен повлиять на эмоциональное состояние пациента.