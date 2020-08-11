Психиатр объяснил, какие проблемы можно решить с применением крика

Психиатр Юрий Вяльба объяснил, какие проблемы можно решить, применяя крик. По его словам, благодаря повышенным тонам можно справиться с личными переживаниями.

Так, во время сильного эмоционального напряжения крик может снять пик стресса и помочь достичь внутреннего равновесия. По словам врача, важно в этот момент находиться наедине с собой, информирует радио Sputnik.

«Кричать можно в лесу или в квартире, но так, чтобы это было безопасно для окружающих. С помощью крика можно снять напряжение — эмоциональная энергия не идет внутрь человека, не разрушает его в психическом плане», — отметил Вяльба.

Он предупредил, что важно правильно выбрать объект гнева. При вымещении злости на родных и друзьях, коллегах или незнакомых людях человек свои проблемы не решит, а лишь усугубит ситуацию. Эксперт пояснил, что крик является своего рода разрядкой, когда он не применяется в отношении конкретного лица.

Специалист добавил, что нередко в рамках психотерапевтического процесса пациентов просят «покричать и проорать» какую-то обиду. Это всегда уменьшает напряжение и хорошо влияет на эмоциональное состояние человека.