Психиатр объяснил, как выявить у коллеги депрессию и высокую тревожность

Психиатр-психотерапевт, клинический психолог Михаил Гордеев объяснил, как выявить у коллеги депрессию и повышенную тревожность, которые нередко развиваются у офисных работников, сообщил канал «Звезда».

Как отметил врач, человек в депрессии обычно погружен в себя, мало контактирует с людьми и часто говорит на грустные темы. Еще люди с таким расстройством могут плакать без каких-либо причин и постоянно нервничать. Также чрезмерная раздражительность появляется у людей с тревожностью.

«При тревожности человек, как правило, достаточно дерганый и говорит о том, чего боится. Бояться может чего угодно. Накрывают панические атаки, как такое генерализованное тревожное расстройство, это видно, потому что он может совершать неконтролируемо какие-то действия», — пояснил Гордеев.

Например, тревожные люди боятся лифтов и других замкнутых пространств. Они стремятся первыми выйти из кабины. Психотерапевт уточнил, что бороться с такими состояниями нужно с помощью дыхательных техник.