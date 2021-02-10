Психиатр назвал группу людей, которой лучше не смотреть телевизор

Психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о группе людей, представителям которой лучше не смотреть телевизор, написал сайт Pravda.ru.

По его мнению, большой объем негативной информации отражается на здоровье пожилых людей. Также мелькание телевизора, которое может быть не особо заметно глазам, фиксируется зрительным центром мозга. В итоге у человека может произойти припадок. В частности, речь идет о тех, кто страдает эпилепсией, сообщила «Общественная служба новостей».

«Еще профессор Преображенский говорил: „не читайте советских газет до завтрака“. Этот тезис остается актуальным и в наше время, потому что та негативная информация, которая льется, в том числе, с экранов телевидения, избыточна», — подчеркнул Файнзильберг.

Есть недуги, связанные с дегенеративными процессами. У людей с такими проблемами мозг не получает достаточное количество кислорода. Это происходит из-за внутренних химических процессов, ухудшающих его питание. В таком случае бегающий луч лишь усугубляет ситуацию.