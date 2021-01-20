Психиатр назвал болезни, которые развиваются от постоянного стресса
Психиатр Игорь Лазарев назвал болезни, которые могут развиться от постоянного стресса. Он уточнил, что переживания сильно отражаются на здоровье людей с гипертонией и гастроэнтерологическими заболеваниями, сообщил канал «Звезда».
По словам специалиста, многие расстройства лучше лечить комплексно, не забывая принимать антидепрессанты, если они назначены врачом.
«В поликлинике, когда начали назначать терапевты препараты-антидепрессанты, заметно лучше работа пошла. Вот эти бабушки, которые постоянно к ним ходили, стали спокойнее, приступы реже, давление нормализовалось, понятно, не совсем в норму приходило, но значительно лучше были результаты», — пояснил Лазарев.
Кроме этого, стресс может стать одной из причин появления синдрома раздраженного кишечника. Также сильное душевное волнение иногда приводит к болевому синдрому, который похож на приступ аппендицита.