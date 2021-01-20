Психиатр назвал болезни, которые развиваются от постоянного стресса

По словам специалиста, многие расстройства лучше лечить комплексно, не забывая принимать антидепрессанты, если они назначены врачом.

«В поликлинике, когда начали назначать терапевты препараты-антидепрессанты, заметно лучше работа пошла. Вот эти бабушки, которые постоянно к ним ходили, стали спокойнее, приступы реже, давление нормализовалось, понятно, не совсем в норму приходило, но значительно лучше были результаты», — пояснил Лазарев.

Кроме этого, стресс может стать одной из причин появления синдрома раздраженного кишечника. Также сильное душевное волнение иногда приводит к болевому синдрому, который похож на приступ аппендицита.