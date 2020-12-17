Психиатр-нарколог рассказал о «лечебной дозе» алкоголя

«Лечебная доза алкоголя — это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса», — процитировал врача сайт «Свободная пресса».

Он уточнил, что большее количество спиртного оказывает на организм токсическое действие и точно нанесет человеку вред. Специалист добавил, что употребление красного вина вряд ли может быть полезным. Как он считает, такое утверждение придумали либо любители выпить, либо производители напитка.

Негативное влияние алкоголя на организм можно ощутить уже утром. Сомелье и соучредитель Club Vino Марко Кастеланелли объяснил, употребление какого напитка вызывает самое сильное похмелье. По его словам, хуже всего человек чувствует себя после просекко. Это игристое сухое вино. Достаточно выпить всего бокал или два, чтобы через несколько часов появилась сильная головная боль. Помимо прочего, из-за просекко происходит быстрое опьянение.