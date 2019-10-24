  • Психиатр-нарколог рассказал, как алкоголь разрушает мозг

    24 октября 2019, 16:06

    Ирина Нагайникова

    Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал американское исследование об изменениях в мозге при алкоголизме, сообщило ИА НСН.

    Американские ученые университета Пенсильвании и медицинской школы Икан в Маунт-Синай заявили о необратимых изменениях мозга из-за употребления алкоголя. Они указали, что с этим связаны формирование зависимости и риск рецидива после лечения от алкоголизма.

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    Евгений Брюн согласился с результатами американцев.

    «Первое и главное действие этанола — токсическое. Он нарушает внутриклеточный обмен, внутриклеточное дыхание и клетка, в сущности, сначала впадает в анабиоз, а потом умирает. Это неотвратимо. И опьяняющее действие здесь побочное, а иногда напрямую связанное с гипоксией головного мозга», — заявил врач.

    Он упомянул, что около 20-30% жителей России подвержены риску развития алкогольной зависимости.