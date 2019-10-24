Психиатр-нарколог рассказал, как алкоголь разрушает мозг

Американские ученые университета Пенсильвании и медицинской школы Икан в Маунт-Синай заявили о необратимых изменениях мозга из-за употребления алкоголя. Они указали, что с этим связаны формирование зависимости и риск рецидива после лечения от алкоголизма.

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Евгений Брюн согласился с результатами американцев.

«Первое и главное действие этанола — токсическое. Он нарушает внутриклеточный обмен, внутриклеточное дыхание и клетка, в сущности, сначала впадает в анабиоз, а потом умирает. Это неотвратимо. И опьяняющее действие здесь побочное, а иногда напрямую связанное с гипоксией головного мозга», — заявил врач.

Он упомянул, что около 20-30% жителей России подвержены риску развития алкогольной зависимости.