Здоровье 20 мая 2023, 08:43 Психиатр-нарколог порекомендовал правильную диету бросающим курить Врач Масякин: при отказе от курения нужно исключить «мусорную еду» Фото: freepik.com

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Во время отказа от курения необходимо придерживаться правильного питания, чтобы не набрать лишние килограммы и снизить ощущение тяги к сигаретам. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин РИА «Новости».

При намерении избавиться от пагубной привычки следует исключить из рациона вредные продукты, провоцирующие желание покурить. Речь идет о простых сахарах, трансжирах, пищевых добавках, сахарозаменителях и алкоголе.

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«Желательно перед отказом от курения проконсультироваться у врача. Во время консультаций могут быть разъяснены причины вероятного набора веса в первые месяцы отказа от табакокурения и даны рекомендации по низкокалорийной диете, необходимости подсчета калорий», — отметил Масякин.

Благодаря фруктам и овощам риски прибавить в весе значительно сокращаются из-за низкой энергетической плотности и высокого содержания пищевых волокон.

У бросивших курить происходит сбой в обмене веществ, помимо широко известного феномена «заедания стресса», когда повышается уровень кортизола и «гормона голода» грелина, изменяются и другие метаболические показатели. Может появиться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, из-за чего прибавляются лишние килограммы, добавил врач.

Ранее главным наркологом Москвы назначили доктора медицинских наук Антона Масякина.