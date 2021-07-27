Психиатр-нарколог назвал пропагандой исследования о полезной дозе алкоголя

Психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев прокомментировал исследование ученых из Университетского колледжа Лондона о том, что существует полезная доза алкоголя. Об этом рассказала «Общественная служба новостей».

Ранее ученые выяснили, что минимальному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний подвержены те, кто употреблял около шести граммов алкоголя в сутки. В исследовании принимали участие более 48 тысяч мужчин и женщин, страдающих болезнями сердца. Анализ проводился на протяжении 20 лет.

Исаев высказался о скептичности таких выводов, а также отметил, что любые дозы алкоголя способны вызывать зависимость. Этиловый спирт — это природное вещество, которое в микродозах содержится в организме любого человека. Кроме того, его можно найти в квасе или в кефире. Даже если, исходя из исследования, он помогает людям с заболеваниями сердца, то необходимо подумать и о других группах населения.

Нарколог считает, что подобные выводы служат разогревающим фактором для алкоголизации. Выпивая, человек может позволить себе немного больше допустимой дозы, в следствие чего возникает зависимость.

Такие исследования будут продолжаться и дальше, но с результатами нужно обращаться чрезвычайно осторожно и не пропагандировать их в массы, заключил эксперт.