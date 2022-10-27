Психиатр-нарколог Казанцев посоветовал не посещать спортзал при похмелье | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 11:51 Психиатр-нарколог Казанцев посоветовал не посещать спортзал при похмелье Психиатр Казанцев: у человека могут случится проблемы с сердцем Unsplash

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Врач нарколог-психиатр Алексей Казанцев в разговоре с изданием Life объяснил, почему ни в коем случае нельзя идти в спортзал с похмелья. По словам медика, у человека в таком состоянии могут случиться проблемы с сердцем.

Из-за того, что алкоголь вымывает из организма калий, магний, натрий и кальций, сердце начинает работать хуже, поскольку для его правильного функционирования необходимы все эти вещества.

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«У тех, кто злоупотребляет алкоголем, вообще довольно часто кардиомиопатия, кардиодистрофия и довольно часто внезапная остановка сердца на фоне нарушения ритма. Потому что те, кто пьет, никто не закусывает курагой, изюмом, аспаркамом и так далее», — сказал медик.

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Еще один фактор, запрещающий посещать спортзал с похмелья, это обезвоживание. Алкогольные напитки обезвоживают организм, за счет чего происходит сгущение крови. Из-за физической нагрузки кровоток усиливается, что может повлиять на работу сердца.

Помимо спортзала, с похмелья нельзя посещать бани и сауны, сообщил нарколог.