25 мая 2023, 10:13
Психиатр Медведев озвучил первые признаки шизофрении
Психиатр Медведев: когда человеку кажется, что кто-то за ним следит — это признак болезни
Когда человеку кажется, что какие-то злоумышленники следят за ним или постоянно прослушивают его, можно говорить о том, что у него появляются зачатки шизофрении. Об этом в разговоре с «Мир 24» сообщил врач-психиатр Владимир Медведев.
«Шизофрения — это психическое расстройство, которое связано с распадом процесса мышления и эмоциональных реакций. Болезнь проявляется слуховыми галлюцинациями, параноидным или фантастическим бредом, а также деорганизованностью речи и мышления», — добавил медик.
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При чем он подчеркнул, что болезнь одинаково опасна как для мужчин, так и для женщин. Вовремя диагностированное заболевание позволяет каждому пятому пациенту достичь долгой ремиссии, резюмировал Медведев.
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