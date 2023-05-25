Здоровье 25 мая 2023, 10:13 Психиатр Медведев озвучил первые признаки шизофрении Психиатр Медведев: когда человеку кажется, что кто-то за ним следит — это признак болезни

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Когда человеку кажется, что какие-то злоумышленники следят за ним или постоянно прослушивают его, можно говорить о том, что у него появляются зачатки шизофрении. Об этом в разговоре с «Мир 24» сообщил врач-психиатр Владимир Медведев.

«Шизофрения — это психическое расстройство, которое связано с распадом процесса мышления и эмоциональных реакций. Болезнь проявляется слуховыми галлюцинациями, параноидным или фантастическим бредом, а также деорганизованностью речи и мышления», — добавил медик.

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При чем он подчеркнул, что болезнь одинаково опасна как для мужчин, так и для женщин. Вовремя диагностированное заболевание позволяет каждому пятому пациенту достичь долгой ремиссии, резюмировал Медведев.